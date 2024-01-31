iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель определился со своим будущим в Баварии

Немецкий специалист готов остаться в клубе.
Сегодня, 16:21
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель выразил желание полностью выполнить свой контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

Также немецкий специалист готов рассмотреть возможность продления, в случае успешных результатов в текущем сезоне.

Читай также: Бавария заинтересована в трансфере бывшего вингера Тоттенхэма

В данный момент переговоров о продлении соглашения не проводилось, и будущее Тухеля в команде зависит от выступлений клуба в текущем сезоне.

При этом, тренер активно участвует в формировании состава и планировании на следующий сезон в сотрудничестве со спортивным директором Кристофом Фройндом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

Статьи по теме

Тухель: Переезд за границу меня б заинтересовал. В Испании потрясающая лига Тухель: Переезд за границу меня б заинтересовал. В Испании потрясающая лига
Бавария объявила о покупке французского защитника Бавария объявила о покупке французского защитника
Ливерпуль может столкнуться с конкуренцией МЮ и Баварии при попытке заменить Клоппа Ливерпуль может столкнуться с конкуренцией МЮ и Баварии при попытке заменить Клоппа
Бавария достигла договоренности о подписании лидера турецкого гранда Бавария достигла договоренности о подписании лидера турецкого гранда
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа17:55
Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко
Европа17:54
Анчелотти выступил с заявлением касаемо игры Гюлера за Реал
Европа17:23
Роналду пропустит встречу с Интер Майами из-за травмы
Бокс17:20
"Он Александр, а я "Великий": Фьюри сравнил себя с Усиком
Европа16:55
Тен Хаг - о проступке Рэшфорда: Вопрос закрыт
Европа16:50
Хави решил приостановить тренерскую деятельность
Теннис16:32
"Спасибо за пример": В резиденции правительства Италии приняли чемпиона Australian Open
Европа16:21
Тухель определился со своим будущим в Баварии
Теннис15:55
Состоялась жеребьевка матча Украина - США на Кубке Дэвиса
Европа15:50
Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK