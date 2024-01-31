Тухель определился со своим будущим в Баварии

Главный тренер Баварии Томас Тухель выразил желание полностью выполнить свой контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

Также немецкий специалист готов рассмотреть возможность продления, в случае успешных результатов в текущем сезоне.

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В данный момент переговоров о продлении соглашения не проводилось, и будущее Тухеля в команде зависит от выступлений клуба в текущем сезоне.

При этом, тренер активно участвует в формировании состава и планировании на следующий сезон в сотрудничестве со спортивным директором Кристофом Фройндом.

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