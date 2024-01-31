Тен Хаг - о проступке Рэшфорда: Вопрос закрыт

Эрик тен Хаг прокомментировал скандал с участием Маркуса Рэшфорда.

Напомним, игрок пропустил тренировку после посещения ночного клуба. Позднее клуб в официальном заявлении сказал, что вопрос уже решен.

Эту же информацию подтвердил и главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг. По его словам, Маркус знает, что должен делать и взял на себя ответственность, теперь время сосредоточится на победах.

"Он признал свою ответственность, а все остальное – это внутреннее дело. Вопрос закрыт. Это не имеет никакого отношения к уважению. Как я уже говорил, давайте сосредоточимся на игре. Думаю, что я выразился понятно – мы должны думать о победах в матчах.

В футболе нужна дисциплина как на поле, так и за его пределами, между ними есть грань. Каждый профессионал высокого уровня знает, что от него требуется. Мы должны сосредоточиться на победе – это все, что имеет значение.

В последних двух матчах Премьер-лиги у Рэшфорда два гола и голевая передача, у них отличная связка с Хейлундом, и мы хотим, чтобы это продолжалось", – цитирует тренера BBC.

Ранее также сообщалось, что Хави приостановит тренерскую деятельность.

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