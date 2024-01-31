Хавбек Айнтрахта попал в сферу интересов Арсенала и Ливерпуля

Ларссон может перебраться в АПЛ.

Арсенал и Ливерпуль проявили интерес к полузащитнику Айнтрахта Хуго Ларссону. Об этом сообщает издание Get German Football News.

Немецкий клуб не спешит расставаться с игроком и готов рассмотреть только крупные предложения, оценивая Ларссона в 80 млн евро.

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Напомним, 19-летний швед был приобретен прошлым летом всего за 9 млн евро.

В текущем сезоне Ларссон провел 17 матчей в Бундеслиге, забив всего два гола.

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