iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Айнтрахта попал в сферу интересов Арсенала и Ливерпуля

Ларссон может перебраться в АПЛ.
Сегодня, 19:35
Хуго Ларссон / Getty Images
Хуго Ларссон / Getty Images

Арсенал и Ливерпуль проявили интерес к полузащитнику Айнтрахта Хуго Ларссону. Об этом сообщает издание Get German Football News.

Немецкий клуб не спешит расставаться с игроком и готов рассмотреть только крупные предложения, оценивая Ларссона в 80 млн евро.

Читай также: Лидеры Ливерпуля могут покинуть клуб после ухода Клоппа

Напомним, 19-летний швед был приобретен прошлым летом всего за 9 млн евро. 

В текущем сезоне Ларссон провел 17 матчей в Бундеслиге, забив всего два гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль айнтрахт

Статьи по теме

Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками
Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию Мошенники под видом Хаби Алонсо выпрашивают деньги на билет в Англию
Ассист Зинченко помог Арсеналу обыграть Ноттингем Форест Ассист Зинченко помог Арсеналу обыграть Ноттингем Форест
Владельцы Ливерпуля пытались заставить Клоппа изменить свое решение об уходе Владельцы Ливерпуля пытались заставить Клоппа изменить свое решение об уходе
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками
Европа20:13
Шевченко: Если мой сын будет показывать уровень сборной, то он будет играть за Украину
Украина19:55
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина19:44
Суперлига: Кривбасс обыграл Запорожье
Европа19:35
Хавбек Айнтрахта попал в сферу интересов Арсенала и Ливерпуля
Украина19:27
Игроки Кривбасса записали патриотичный трек
Европа19:04
Рома подпишет конкурента Коваленко
Европа18:55
Малиновский стал полноценным игроком Дженоа
Европа18:37
Многократный чемпион Германии может стать банкротом
Формула 118:28
Формула-1 отклонила заявку Андретти на вступление в чемпионат
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK