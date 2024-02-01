Нуньес установил необычное антидостижение АПЛ

Уругвайцу катастрофически не везло в матче против Челси.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии Ливерпуль уверенно победил Челси со счетом 4:1.

Впрочем, не всем игрокам "красных" удалось продемонстрировать лучшую версию себя. Кому-то, как, например, Дарвину Нуньесу было суждено провести неудачный матч.

Уругвайцу традиционно не сопутствовала удача, но в этом матче невезение форварда вышло на совершенно новый уровень.

Нуньес четыре раза за матч попал в каркас ворот "синих", что является рекордом с момента начала сбора подобной статистики. Всего за матч Дарвин нанес 11 ударов и не забил ни одного мяча, хотя, и без голевого действия не ушел, ведь отдал ассист на Луиса Диаса.

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