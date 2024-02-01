Клопп - о Нуньесе: Он организовал гол даже после огромного разочарования

Юрген Клопп оценил игру Дарвина Нуньеса в прошедшем поединке.

Напомним, в матче с Челси уругваец четыре раза поразил каркас ворот, включая удар с пенальти, но все же записал на свой счет ассист.

"Он был крайне разочарован незабитым пенальти, но для соперника он не подарок. Ему было очень трудно. Потом он попал головой в перекладину. Он организовал гол даже после огромного разочарования, и это главное.

Он в блестящей форме, ему по-прежнему немного не везет, но в целом все в порядке", – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее также Эрлинг Холанд помог своей команде обыграть Бернли.

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