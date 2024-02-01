Форвард ПСЖ переходит в клуб из Бундеслиги

Нападающий Уго Экитик готовится к переходу из ПСЖ в Айнтрахт. Об этом сообщает Фабрис Хоукинс.

Клубы достигли соглашения о трансфере, и игрок будет арендован с опцией обязательного выкупа.

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Общая сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Экитик провел лишь один матч в составе ПСЖ в Лиге 1.

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