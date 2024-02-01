Челси все же согласился отпустить нападающего в аренду

Теперь игроку предстоит самостоятельно выбрать клуб, в котором он хочет провести остаток сезона.

Челси близок к тому, чтобы позволить Армандо Брое покинуть команду до конца нынешнего сезона на правах аренды, сообщает The Athletic.

Форвард сборной Албании должен будет выбрать между Фулхэмом и Вулверхэмптоном, которые обратились к "синим" с просьбой арендовать игрока.

На 22-летнего футболиста также претендовал Милан, однако финансовые ограничения выбили "россонери" из этой гонки. При этом также сообщается, что итальянцы попробуют вернуться к варианту с Броей уже летом.

Стоит отметить, что еще несколькими днями ранее Челси отказывался отпускать Брою в аренду, отклонил запрос Вулверхэмптона.

В нынешнем сезоне Армандо Броя принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и две результативные передачи при 694 сыгранных минутах.

Напомним, что на ISPORT можно следить за всеми сделками команд до закрытия зимнего трансферного окна.

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