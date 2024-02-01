Левандовски рассказал, когда у него начался спад в игре

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски оценил свои выступления в нынешнем сезоне.

"В 2023-м был момент, когда я почувствовал себя слабее не только психологически, но и физически. В том году все плохое и негативное словно произошло в один момент. Все это накопилось.

Конечно, я тоже совершал ошибки. Я попал в определенное течение, и мне потребовалось слишком много времени для того, чтобы выбраться, вернуться в норму. А в футболе за неделю-две этого добиться не так-то просто".

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"Я вижу признаки того, что хорошие времена еще впереди, но в 2023-м был момент, когда моя искра погасла", – заявил поляк в интервью Diario Sport.

В текущем сезоне на счету 35-летнего поляка восемь голов и пять ассистов в 20-ти матчах Ла Лиги.

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