Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру
Марлон может сменить чемпионат.
Милан получил предложение о подписании арендованного у Шахтера защитника Марлона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сделка может быть завершена в последние минуты трансферного окна, несмотря на возможные технические сложности. Детали формулы трансфера не уточняются.
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Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии бразилец был вынужден уйти в аренду, где сначала играл в Монце, а после вернулся на родину.
В текущем сезоне на счету Марлона 15 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.
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