Милану предложили подписать защитника, права на которого принадлежат Шахтеру

Милан получил предложение о подписании арендованного у Шахтера защитника Марлона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сделка может быть завершена в последние минуты трансферного окна, несмотря на возможные технические сложности. Детали формулы трансфера не уточняются.

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Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии бразилец был вынужден уйти в аренду, где сначала играл в Монце, а после вернулся на родину.

В текущем сезоне на счету Марлона 15 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

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