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Защитник Баварии в последний день трансферного окна мог оказаться в ПСЖ

Но сам отказался от такого трансфера.
Сегодня, 08:59
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Французский ПСЖ в последний день трансферного окна пытался усилить центр защиты из-за травмы Милана Шкриньяра.

Как сообщает издание L'equipe, столичный клуб хотел подписать Маттейса де Лигта из Баварии, но тот отказался от перехода.

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Также коллектив Луиса Энрике рассматривал возможность приобретения Диего Льоренте из Лидса и Лени Йоро, который сейчас защищает цвета Лилля, и которого считают приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Отметим, что Шкриньяр травмировал колено еще в декабре прошлого года. Сроки восстановления словака до сих пор остаются неизвестными.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Маттейс Де Лигт

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