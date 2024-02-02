Защитник Баварии в последний день трансферного окна мог оказаться в ПСЖ
Но сам отказался от такого трансфера.
Французский ПСЖ в последний день трансферного окна пытался усилить центр защиты из-за травмы Милана Шкриньяра.
Как сообщает издание L'equipe, столичный клуб хотел подписать Маттейса де Лигта из Баварии, но тот отказался от перехода.
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Также коллектив Луиса Энрике рассматривал возможность приобретения Диего Льоренте из Лидса и Лени Йоро, который сейчас защищает цвета Лилля, и которого считают приоритетной целью на летнее трансферное окно.
Отметим, что Шкриньяр травмировал колено еще в декабре прошлого года. Сроки восстановления словака до сих пор остаются неизвестными.
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