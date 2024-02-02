iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Де Дзерби: К Мудрику надо найти особый подход, но по таланту он один из лучших в мире

Итальянский специалист высказался о трудностях своего экс-подопечного.
Сегодня, 15:08
Михаил Мудрик и Роберто де Дзерби / Getty Images
Михаил Мудрик и Роберто де Дзерби / Getty Images

Наставник английского Брайтона Роберто де Дзерби высказался о трудностях Михаила Мудрика в лондонском Челси.

По словам итальянского специалиста, "синие" должны применить к его бывшему подопечному особый подход, если хотят, чтобы он на полную реализовал свой потенциал.

Читай также: Мудрик мог перейти в аренду в Баварию

"Он покинул свою страну и присоединился к большому клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне у Челси была сложная кампания, и он за это все поплатился.

Мудрик - интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он один из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи тоже имеют значение. Например, окружающая среда", - сказал Де Дзерби.

На нашем сайте вы можете ознакомиться со статистикой Мудрика в текущем сезоне.

Напомним, Михаил и Роберто работали вместе в донецком Шахтере в сезоне-2021/22, который был недоигран из-за начавшегося полномасштабного вторжения государства-террориста россии на территорию Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик Роберто де Дзерби

Статьи по теме

Мудрик мог перейти в аренду в Баварию Мудрик мог перейти в аренду в Баварию
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
"Похоже, у Мудрика отсутвует футбольный интеллект": Украинцу досталось от легенды Астон Виллы "Похоже, у Мудрика отсутвует футбольный интеллект": Украинцу досталось от легенды Астон Виллы
Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика Журналист рассказал, как Шахтеру получить оставшиеся деньги за Мудрика
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:28
"Боритесь – поборете": Monte презентовали новую форму
Европа17:05
Реал подписал 17-летнего украинца
Бокс16:45
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
НБА16:40
"Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему
Бокс16:35
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция боя 17.02.2024
Формула 116:00
Формула 1. Болиды 2024 года: Хаас представил новую ливрею и болид
Европа15:50
Кубок Азии: Иордания стала первым полуфиналистом, Австралия сыграет с Южной Кореей
Европа15:45
Аутсайдер Серии А объявил о подписании знаменитого немецкого защитника
Бокс15:40
Александр Усик - Тайсон Фьюри: где смотреть бой 17.02.2024
Европа15:08
Де Дзерби: К Мудрику надо найти особый подход, но по таланту он один из лучших в мире
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK