Де Дзерби: К Мудрику надо найти особый подход, но по таланту он один из лучших в мире

Наставник английского Брайтона Роберто де Дзерби высказался о трудностях Михаила Мудрика в лондонском Челси.

По словам итальянского специалиста, "синие" должны применить к его бывшему подопечному особый подход, если хотят, чтобы он на полную реализовал свой потенциал.

Читай также: Мудрик мог перейти в аренду в Баварию

"Он покинул свою страну и присоединился к большому клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне у Челси была сложная кампания, и он за это все поплатился.

Мудрик - интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он один из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи тоже имеют значение. Например, окружающая среда", - сказал Де Дзерби.

На нашем сайте вы можете ознакомиться со статистикой Мудрика в текущем сезоне.

Напомним, Михаил и Роберто работали вместе в донецком Шахтере в сезоне-2021/22, который был недоигран из-за начавшегося полномасштабного вторжения государства-террориста россии на территорию Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!