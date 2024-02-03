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Энрике назвал цели ПСЖ на конец сезона

Испанец поставил крайне смелые задачи.
Сегодня, 09:22
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал планы клуба на конец сезона.

"Через 12 дней мы все, может, умрем. Лига чемпионов сейчас мне неинтересна – думаю о кубковом матче с Брестом, для нас это финал".

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"Прогресс команды? В марте будет хуже, в апреле – лучше, в мае – не так хорошо, в июне – лучше. Задача – к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые", – сказал Энрике в интервью L’Équipe.

Напомним, после 20-ти туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, имея отрыв от ближайшего преследователя в 9 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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