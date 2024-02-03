Энрике назвал цели ПСЖ на конец сезона
Испанец поставил крайне смелые задачи.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал планы клуба на конец сезона.
"Через 12 дней мы все, может, умрем. Лига чемпионов сейчас мне неинтересна – думаю о кубковом матче с Брестом, для нас это финал".
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"Прогресс команды? В марте будет хуже, в апреле – лучше, в мае – не так хорошо, в июне – лучше. Задача – к 1 июня выиграть все трофеи. Вот такие мы смелые", – сказал Энрике в интервью L’Équipe.
Напомним, после 20-ти туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, имея отрыв от ближайшего преследователя в 9 очков.
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