iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ветеран и лидер Боруссии находится в шаге от ухода из клуба

Ройс оказался не нужен "шмелям".
Сегодня, 10:21
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

По информации Bild, хавбек Боруссии Дортмунд Марко Ройс близок к уходу из клуба летом в качестве свободного агента.

Решение продлить контракт с 34-летним немцем становится маловероятным из-за ограниченности его игровых возможностей по мнению руководства клуба.

Читай также: Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом

Некоторые причины включают его ограниченность в универсальности, потерю скорости и неспособность поддерживать высокий темп в игре. Кроме того, в клубе опасаются, что присутствие Ройса может замедлить развитие молодых игроков.

Ввиду всего вышеперечисленного, возможно возвращение немца в Боруссию Менхенгладбах этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Марко Ройс

Статьи по теме

Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом Боруссия Дортмунд потеряла очки в матче с Хайденхаймом
Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Бохум Боруссия Дортмунд обыграла на своем поле Бохум
Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Дортмунд Марсель близок к подписанию хавбека Боруссии Дортмунд
Хавбек Боруссии Дортмунд может перебраться в стан аутсайдера АПЛ Хавбек Боруссии Дортмунд может перебраться в стан аутсайдера АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс12:20
"Черт подери": Лу ДиБелла оценил срыв боя Усик - Фьюри
Киберспорт11:55
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Бокс11:54
Холифилд: Не представляю, как Фьюри пропустил такой удар
Европа11:49
Почеттино рассказал, в каком игроке нуждается Челси
Бокс11:30
"Нужно шесть швов и три месяца": Леннокс Льюис отреагировал на срыв боя Усик - Фьюри
Европа11:20
Один из лидеров Барселоны может летом покинуть клуб
Лига Европы11:02
Шахтер огласил заявку на Лигу Европы
Европа10:53
Неймар стал победителем турнира по покеру в Бразилии
Бокс10:44
"Жалкий трус": тренер Усика карикатурой высмеял Фьюри
Европа10:21
Ветеран и лидер Боруссии находится в шаге от ухода из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK