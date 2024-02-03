Ветеран и лидер Боруссии находится в шаге от ухода из клуба

По информации Bild, хавбек Боруссии Дортмунд Марко Ройс близок к уходу из клуба летом в качестве свободного агента.

Решение продлить контракт с 34-летним немцем становится маловероятным из-за ограниченности его игровых возможностей по мнению руководства клуба.

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Некоторые причины включают его ограниченность в универсальности, потерю скорости и неспособность поддерживать высокий темп в игре. Кроме того, в клубе опасаются, что присутствие Ройса может замедлить развитие молодых игроков.

Ввиду всего вышеперечисленного, возможно возвращение немца в Боруссию Менхенгладбах этим летом.

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