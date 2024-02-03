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Почеттино рассказал, в каком игроке нуждается Челси

Аргентинец хочет видеть у себя в команде мастера стандартов.
Сегодня, 11:49
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино заявил о  необходимости подписать игрока, умеющего исполнять угловые, штрафные и пенальти.

"Мы работаем над стандартами. У нас есть тренерский штаб, отвечающий за все, есть группа аналитиков для стандартов.

Но это все же история о качестве игроков, об исполнителях. Возможно, Бен Чилвелл хорошо доставляет мячи, но специалиста по стандартам нет. Нужны хорошие исполнители – у Вулверхэмптона они есть, у Манчестер Сити, у других клубов".

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"Это уже не зависит от проделанной работы. Мы работаем, но проблема состоит в том, чтобы иметь хороших исполнителей стандартов. Посмотрите, каким был Вест Хэм и каким является сейчас. Что изменилось? Теперь у них есть Джеймс Уорд-Прауз, который все выполняет. Вы добавляете такого игрока, как он, и улучшаете процент успешности стандартов", – сказал Почеттино в интервью Evening Standard.

Напомним, Челси после 22-х туров АПЛ занимает десятое место, набрав 31 балл.

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