Аллегри: Игра против Интера - не самая важная в сезоне

Наставник Ювентуса поделился мыслями о противостоянии, которое может решить судьбу титула Серии А.

Наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о матче против миланского Интера, который лидирует в чемпионате.

По словам Аллегри, поединок против "нерадзурри" не является самым важным, ведь даже в случае проигрыша обогнать соперника все еще будет возможно.

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"Завтра будет отличный матч. Мы должны набрать максимум очков, чтобы достичь нашей цели - Лиги чемпионов.

Но это не самая важная игра сезона - три очка можно и отыграть, и потерять за несколько матчей. Мы должны набирать очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов - это наша задача на сезон", - сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что сейчас Ювентус имеет на один пункт меньше чем Интер, но и сыграл 22 матча, а коллектив Симоне Индзаги зато провел 21 игру.

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