iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аллегри: Игра против Интера - не самая важная в сезоне

Наставник Ювентуса поделился мыслями о противостоянии, которое может решить судьбу титула Серии А.
Сегодня, 15:23
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Наставник туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о матче против миланского Интера, который лидирует в чемпионате.

По словам Аллегри, поединок против "нерадзурри" не является самым важным, ведь даже в случае проигрыша обогнать соперника все еще будет возможно.

Читай также: Ювентус продаст свою звезду, если тот не продлит с клубом контракт

"Завтра будет отличный матч. Мы должны набрать максимум очков, чтобы достичь нашей цели - Лиги чемпионов.

Но это не самая важная игра сезона - три очка можно и отыграть, и потерять за несколько матчей. Мы должны набирать очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов - это наша задача на сезон", - сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что сейчас Ювентус имеет на один пункт меньше чем Интер, но и сыграл 22 матча, а коллектив Симоне Индзаги зато провел 21 игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри Интер Милан

Статьи по теме

Интер хочет бесплатно усилиться полузащитником Ювентуса Интер хочет бесплатно усилиться полузащитником Ювентуса
Ювентус хочет усилиться одним из лидеров Лацио Ювентус хочет усилиться одним из лидеров Лацио
Бонуччи отозвал иск против Ювентуса Бонуччи отозвал иск против Ювентуса
Ювентус арендовал аргентинского хавбека Ювентус арендовал аргентинского хавбека
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа17:37
Тоттенхэм установил клубный антирекорд
НБА17:37
Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру
Европа17:07
Валенсия с помощью гола Яремчука одолела абсолютного аутсайдера Ла Лиги
Европа16:53
Азар поделился мнением о периоде выступлений за Реал
Европа16:41
Тренер Жироны: Радуюсь, что трансферное окно закрылось и от нас никто не ушел
Европа16:34
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Тоттенхэмом
НХЛ16:21
НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры
Европа16:14
Кубок Азии: Иран вырвал у Японии путевку в полуфинал, Катар сыграет с Узбекистаном
Европа16:12
Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
Бокс15:59
Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK