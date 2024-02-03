Тренер Валенсии: Яремчук находился в прекрасной форме, пока не заболел

В рамках 23-го матча чемпионата Испании Валенсия встретилась с Альмерией и победила с помощью гола Романа Яремчука .

Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха на послематчевой пресс-конференции отдельно отметил украинского форварда, заявив, что он находился в хорошей форме еще до того, как из-за простуды пропустил несколько матчей.

"Роман был в прекрасной форме, пока не заболел. Когда мы играли с двумя нападающими дома, мы были под давлением. Они сделали хорошую работу, хорошо взаимодействовали.

Если вы выигрываете, и ваши два нападающих забивают голы, то это позитив. Очень важно, если ваши два форварда забивают голы", - сказал испанский специалист.

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