Алавес - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании 03.02.2024
В рамках 23-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде встретилась с Депортиво Алавесом.
Первые минуты матча у обеих команд ушли на то, чтобы присмотреться друг к другу, но уже с середины первого тайма счет в матче был открыт благодаря голу Роберта Левандовски.
У хозяев было несколько возможностей чтобы сравнять счет, которые создали Йон Гуриди и Саму Омородион, но воплотить их в гол не удалось.
Однако, забитые мячи зрители еще увидели, но уже после перерыва. На старте второй 45-минутки второй гол забил Илкай Гюндоган, но уже через несколько минут ему ответил уже упомянутый Омородион.
На 59-й минуте на поле появился Витор Роке, который также внес свой немалый вклад в развитие событий. Сначала бразильский форвард отметился голом, затем получил желтую, а за ней еще одно предупреждение, которое превратилось в удаление и все это за 13 минут на поле.
Больше в игре не происходило ничего интересного и коллектив Хави без проблем довел игру до победного конца даже в меньшинстве.
Статистика матча чемпионата Испании Депортиво Алавес - Барселона
Депортиво Алавес - Барселона 1:3
Голы: Омородион, 51 - Левандовски, 22, Гюндоган, 49, Роке, 63
xG: 0.66 - 1.09
Удары: 13 - 8
Удары в створ ворот: 2 - 5
Владение мячом: 35% - 65%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!