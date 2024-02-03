Алавес - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании 03.02.2024

Новичок каталонцев Витор Роке всего за 13 минут смог стать едва ли не главным действующим лицом игры.

В рамках 23-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде встретилась с Депортиво Алавесом.

Первые минуты матча у обеих команд ушли на то, чтобы присмотреться друг к другу, но уже с середины первого тайма счет в матче был открыт благодаря голу Роберта Левандовски.

У хозяев было несколько возможностей чтобы сравнять счет, которые создали Йон Гуриди и Саму Омородион, но воплотить их в гол не удалось.

Однако, забитые мячи зрители еще увидели, но уже после перерыва. На старте второй 45-минутки второй гол забил Илкай Гюндоган, но уже через несколько минут ему ответил уже упомянутый Омородион.

На 59-й минуте на поле появился Витор Роке, который также внес свой немалый вклад в развитие событий. Сначала бразильский форвард отметился голом, затем получил желтую, а за ней еще одно предупреждение, которое превратилось в удаление и все это за 13 минут на поле.

Больше в игре не происходило ничего интересного и коллектив Хави без проблем довел игру до победного конца даже в меньшинстве.

Статистика матча чемпионата Испании Депортиво Алавес - Барселона

Депортиво Алавес - Барселона 1:3

Голы: Омородион, 51 - Левандовски, 22, Гюндоган, 49, Роке, 63

xG: 0.66 - 1.09

Удары: 13 - 8

Удары в створ ворот: 2 - 5

Владение мячом: 35% - 65%

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