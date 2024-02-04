Мюллер установил новый рекорд за Баварию
Томас записал на свой счет 500-ю победу в футболке мюнхенского клуба.
Томас Мюллер установил впечатляющий клубный рекорд за Баварию, сообщает Opta.
Немецкий нападающий стал первым игроком мюнхенского клуба, который имеет 500 побед в рамках Бундеслиги.
Накануне Бавария уверенно обыграла гладбахскую Боруссию, поединок стал 690-м для Томаса, а победа 500-й в рамках чемпионата Германии.
Ни один другой игрок "ротен" не достигал такой отметки с момента выхода клуба в высший дивизион в 1956 году.
Ранее также левекузенский Байер установил новый клубный рекорд.
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