Мюллер установил новый рекорд за Баварию

Томас записал на свой счет 500-ю победу в футболке мюнхенского клуба.

Томас Мюллер установил впечатляющий клубный рекорд за Баварию, сообщает Opta.

Немецкий нападающий стал первым игроком мюнхенского клуба, который имеет 500 побед в рамках Бундеслиги.

Накануне Бавария уверенно обыграла гладбахскую Боруссию, поединок стал 690-м для Томаса, а победа 500-й в рамках чемпионата Германии.

Ни один другой игрок "ротен" не достигал такой отметки с момента выхода клуба в высший дивизион в 1956 году.

Ранее также левекузенский Байер установил новый клубный рекорд.

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