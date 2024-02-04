Челси активизировал попытки продать Лукаку

Челси снова возобновил попытки продать Ромелу Лукаку, пишет teamtalk.

Напомним, что бельгиец играет за Рому по арендному соглашению, в котором даже есть опция выкупа за 43 млн евро.

Для "волков" такая сумма практически неподъемная, однако у Челси огромное желание наконец распрощаться с форвардом. Потому они гтовы предоставить Роме скидку.

"Синие" попросят за Лукаку летом всего лишь 30 млн евро. В теории, выйдя в ЛЧ, "джалоросси" смогут позволить себе трансфер, но вот захотят ли они тратить весь свой бюджет на 31-летнего форвада?

Потому, вероятней всего, эти же 30 млн евро лондонский клуб запросит у любого, кто захочет приобрести Лукаку. В Челси его уже точно не хотят реинтегрировать, а значит, в случае неудачи, больгиец будет просто досиживать контракт, рассчитаный до 2026 года.

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