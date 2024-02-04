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Хейлунд записал на свой счет клубное достижение прямо в свой день рождения

Датчанин наконец стал приносить результат.
Сегодня, 16:48
Расмус Хейлунд / Getty Images
Расмус Хейлунд / Getty Images

Расмус Хейлунд записал на свой счет солидное клубное достижение.

В воскресенье, 4 февраля Манчестер Юнайтед принимает дома Вест Хэм. Кроме того у датского форварда день рождения, ему исполнилось 21 год.

Уже на 23-й минуте Расмус на замахе убрал защитника соперника и открыл счет. Таким образом датчанин забивает уже в четвертом матче подряд.

И он стал самым юным игроком в истории клуба, кому покорилась такая серия. В целом у Хейлунда уже пять голов и два ассиста в последних шести матчах.

Ранее также Почеттино рассказал, что нужно делать Мудрику, чтобы чаще играть.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расмус Хойлунд

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