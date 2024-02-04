Лунин - в стартовом составе Реала на мадридское дерби с Атлетико

Стали известны имена футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

В воскресенье, 4 февраля, на Сантьяго Бернабеу в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги пройдет мадридское дерби Реала и Атлетико.

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти решил вновь довериться Андрею Лунину - именно украинский голкипер займет место в воротах "бланкос" в игре с "матрасниками".

Реал: Лунин - Васкес, Карвахаль, Начо, Менди - Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем - Родриго, Винисиус.

Запасные: Аррисабалага, Пиньейро, Модрич, Хоселу, Себальос, Гарсия, Диас, Гюлер.

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Эрмосо - Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль, Рикельме - Мората, Гризманн.

Запасные: Молдован, Гомис, Паулиста, Молина, Рейнилду, Лино, Вермерен, Барриос, Корреа, Депай.

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Стартовый свисток встречи между Реалом и Атлетико прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что мадридский Реал принял окончательное решение относительно выкупа контракта Кепы Аррисабалаги.

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