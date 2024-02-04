Интер - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии
В рамках 23-го тура чемпионата Италии Интер встретился с Ювентусом.
"Нерадзурри" на правах хозяина более раскованно чувствовали себя в атаке и это позволили им создать опасную возможность на 18-й минуте. ДиМарко замыкал прострел с правого фланга от Павара, но переправить мяч в ворота не сумел.
Через несколько минут в роли ассистента мог выступить уже сам Федерико, но свою возможность после паса от итальянца упустил другой француз, выступающий за Интер, а именно Маркус Тюрам.
Подопечные Симоне Индзаги пытались забить сами, но помогли им в этом их соперники, а конкретно говоря, Федерико Гатти, который случайно переправил мяч в свои ворота.
Во втором тайме у обеих команд были шансы, но не было голов, в частности, тот же Гатти мог сравнивать счет, а через две минуты Николо Барелла удваивать преимущество своей команды, однако ни того, ни другого не произошло.
Таким образом, Интер победил со счетом 1:0 и теперь опережает Ювентус на 4 очка, имея матч в запасе.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Ювентус
Интер - Ювентус 1:0
Гол: Гатти (автогол), 37
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!