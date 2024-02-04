iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер - Ювентус: обзор и результат матча чемпионата Италии

"Нерадзурри" должны поблагодарить Федерико Гатти за то, что тот создал им отличные условия в борьбе за Скудетто.
Вчера, 23:46
Федерико Гатти
Федерико Гатти

В рамках 23-го тура чемпионата Италии Интер встретился с Ювентусом.

"Нерадзурри" на правах хозяина более раскованно чувствовали себя в атаке и это позволили им создать опасную возможность на 18-й минуте. ДиМарко замыкал прострел с правого фланга от Павара, но переправить мяч в ворота не сумел.

Через несколько минут в роли ассистента мог выступить уже сам Федерико, но свою возможность после паса от итальянца упустил другой француз, выступающий за Интер, а именно Маркус Тюрам.

Подопечные Симоне Индзаги пытались забить сами, но помогли им в этом их соперники, а конкретно говоря, Федерико Гатти, который случайно переправил мяч в свои ворота.

Во втором тайме у обеих команд были шансы, но не было голов, в частности, тот же Гатти мог сравнивать счет, а через две минуты Николо Барелла удваивать преимущество своей команды, однако ни того, ни другого не произошло.

Таким образом, Интер победил со счетом 1:0 и теперь опережает Ювентус на 4 очка, имея матч в запасе.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Ювентус

Интер - Ювентус 1:0

Гол: Гатти (автогол), 37

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер

Статьи по теме

Аллегри: Игра против Интера - не самая важная в сезоне Аллегри: Игра против Интера - не самая важная в сезоне
Интер хочет бесплатно усилиться полузащитником Ювентуса Интер хочет бесплатно усилиться полузащитником Ювентуса
Ювентус хочет усилиться одним из лидеров Лацио Ювентус хочет усилиться одним из лидеров Лацио
IEM Katowice 2024: Команда футболиста Де Хеа вылетела с турнира IEM Katowice 2024: Команда футболиста Де Хеа вылетела с турнира
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:39
IEM Katowice 2024: Команда футболиста Де Хеа вылетела с турнира
Европа00:16
Соперник Шахтера в Лиге Европы минимально уступил аутсайдеру Лиги 1
Вчера, 23:59
Европа23:59
Атлетико вырвал ничью у ослабленного травмами Реала
Европа23:46
Интер одержал важнейшую победу в игре с Ювентусом благодаря автоголу соперника
Европа23:33
Владельцы Челси рассматривают увольнение Почеттино и назначение Алонсо
Футбол23:02
Стали известны дата и место проведения матча-открытия ЧМ-2026
Европа22:58
Ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке
Европа22:39
Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала за событие, произошедшее после матча
Европа22:19
Клопп: Мы можем признать, что Арсенал заслужил победить
Киберспорт21:46
NaVi переиграли Apeks и продолжают борьбу на IEM Katowice 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK