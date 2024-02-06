АПЛ установила новый рекорд по количеству забитых голов за один тур

Прошедший 23-й тур Английской Премьер-лиги сотворил настоящую историю.

Согласно официальному сайту АПЛ, в десяти матчах 23-го тура было забито рекордное количество голов для одной игровой недели, а именно 45.

Предыдущий рекорд по количеству голов, забитых в 10-ти матчах, составлял 44. Этот показатель был достигнут дважды: сначала во втором туре сезона-2020/21, а затем в 34-м туре сезона-2022/23.

A history-making season ✨ — Premier League (@premierleague) February 5, 2024

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Также сообщается, что в нынешнем сезоне команды забили 730 голов в 228 матчах чемпионата Англии. В среднем болельщики видят 3,2 гола за матч.

Если команды продолжат в том же темпе, они смогут побить рекорд сезона-2022/23, когда в 380 матчах было забито 1084 гола. С текущим курсом рекорд будет превзойден на 42 гола.

Стоит отметить, что наибольшее количество голов в сезоне Премьер-лиги было забито в самой первой кампании-1992/39, состоящей из 42 матчей - тогда команды забили 1222 гола (2,6 гола за матч).

Новый рекорд результативности воплотился в жизнь после того, как Манчестер Сити на выезде одержал волевую победу над Брентфордом.

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