Турецкий гранд намерен подписать бывшего игрока Реала
Бешикташ хочет вернуть в Европу Хамеса Родригеса.
Турецкий Бешикташ хочет усилить линию полузащиты.
Как сообщает итальянец Николо Скира, "орлы" намерены подписать Хамеса Родригеса из Сан-Паулу. Финансовые детали возможной сделки неизвестны.
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Отмечается, что бразильский клуб хочет сохранить колумбийского хавбека в своем составе.
Хамес провел за Сан-Паулу 14 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 13 результативных передач.
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