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Турецкий гранд намерен подписать бывшего игрока Реала

Бешикташ хочет вернуть в Европу Хамеса Родригеса.
Сегодня, 16:58
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Турецкий Бешикташ хочет усилить линию полузащиты.

Как сообщает итальянец Николо Скира, "орлы" намерены подписать Хамеса Родригеса из Сан-Паулу. Финансовые детали возможной сделки неизвестны.

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Отмечается, что бразильский клуб хочет сохранить колумбийского хавбека в своем составе.

Хамес провел за Сан-Паулу 14 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 13 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Хамес Родригес

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