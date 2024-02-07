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"Станете мужчинами - вернете": Моуринью оставил послание игрокам Ромы

"Особенный" верит, что футболисты его предали.
Сегодня, 00:11
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

В СМИ попали новые подробности ухода Жозе Моуринью из Ромы. Об этом сообщает Goal.

Португалец оставил в раздевалке капитана команды Лоренцо Пеллегрини не только подаренное футболистами кольцо победителя Лиги конференций.

Рядом с кольцом Моуринью оставил фотографию себя, держащего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи, с записью: "Когда станете мужчинами, верните это мне".

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Некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об его увольнении до последнего дня.

Отметим, Моуринью не считает предателями лишь троих игроков - Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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