"Станете мужчинами - вернете": Моуринью оставил послание игрокам Ромы

"Особенный" верит, что футболисты его предали.

В СМИ попали новые подробности ухода Жозе Моуринью из Ромы. Об этом сообщает Goal.

Португалец оставил в раздевалке капитана команды Лоренцо Пеллегрини не только подаренное футболистами кольцо победителя Лиги конференций.

Рядом с кольцом Моуринью оставил фотографию себя, держащего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи, с записью: "Когда станете мужчинами, верните это мне".

Читай также: Рома выиграла третий матч подряд под руководством Де Росси, разгромив Кальяри

Некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об его увольнении до последнего дня.

Отметим, Моуринью не считает предателями лишь троих игроков - Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!