"Станете мужчинами - вернете": Моуринью оставил послание игрокам Ромы
В СМИ попали новые подробности ухода Жозе Моуринью из Ромы. Об этом сообщает Goal.
Португалец оставил в раздевалке капитана команды Лоренцо Пеллегрини не только подаренное футболистами кольцо победителя Лиги конференций.
Рядом с кольцом Моуринью оставил фотографию себя, держащего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи, с записью: "Когда станете мужчинами, верните это мне".
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Некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об его увольнении до последнего дня.
Отметим, Моуринью не считает предателями лишь троих игроков - Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.
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