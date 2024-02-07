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RFEF оставила удаление Роке в силе, Барселона подаст еще одну апелляцию

Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Сегодня, 14:36
Витор Роке / Getty Images
Витор Роке / Getty Images

Дисциплинарный комитет RFEF решил оставить удаление Витора Роке в силе.

Напомним, что нападающий Барселоны был удален в матче с Алавесом после того, как получил две желтые карточки по ходу игры.

Каталонский клуб направил апелляцию, которая была рассмотрена комиссией. Однако было решено, что Барселона не предоставила доказательств, что арбитр был неправ, удаляя бразильца.

По итогу Роке пропустит один матч и будет оштрафован на 600 евро, а клуб - на 350 евро.

Однако каталонцы намерены оспорить это решение и готовят новую жалобу. Таким образом окончательный вердикт RFEF может вынести в четверг или пятницу.

Ранее также сообщалось, что Реал хочет сыграть товарищеский матч с Ан-Насром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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