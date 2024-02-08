"Квадрупл": Трент обозначил цель Ливерпуля на сезон

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнолд рассказал о мотивации и задачах команды на текущий сезон.

"Теперь каждый матч – почти как финал. Потому что другая команда, похоже, набирает ход, а это значит, что все пойдет как обычно, и нужно обязательно побеждать в каждой игре, все просто.

Мы хотим этого. Мы хотим, чтобы нас подталкивали, хотим зайти так далеко, насколько это возможно, и испытать пределы своих возможностей.

В каждой игре необходимо побеждать. Даже ничья воспринимается как поражение, независимо от контекста. Все будет зависеть от стабильности и результатов. Было бы приятно сказать, что мы намерены выигрывать каждый матч с сегодняшнего дня и до конца сезона, но есть серьезная вероятность, что этого не произойдет, нам нужно лишь минимизировать потери очков".

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"Мы должны хорошо выступить вместе, и мы знаем, что способны на это. Нужно сохранить правильный настрой, и я уверен, что давление останется позади.

До конца сезона я полностью сосредоточен на завоевании всех возможных трофеев. Моя цель – выиграть квадрупл. Осталась всего пара недель до того, как мы сможем получить наши первые медали. Шансы в Кубке лиги – 50 на 50.В других соревнованиях все иначе, но кубковые соревнования говорят сами за себя, потому что это матчи на выбывание.

Я верю, что мы способны обыграть любую команду, стоящую перед нами. Это менталитет, который нам нужен", – сказал англичанин в интервью CNN.

Напомним, после 23-х туров АПЛ Ливерпуль занимает первое место в турнирной таблице, набрав 51 балл.

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