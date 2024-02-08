Тренер Жироны рассказал, сможет ли Довбик сыграть против Реала

Судьба украинца все еще под вопросом.

Главный тренер Жироны Мичел Санчес рассказал, сможет ли Артем Довбик сыграть против Реала.

"Вилья и Лопес пропустят матч. Есть дисквалификации Блинда и Эрреры. С другими игроками все хорошо. Довбик провел не так много тренировок в общей группе, но верим, что он приедет".

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"Мы уже играли в этом сезоне без Довбика, Цыганкова, Алейши. Выступали без лучших игроков, а команда показала свою лучшую версию. Блинд – существенная потеря, но, как Лопес и Эррера, мы уже играли без них. Команда готова провести очень хорошую игру. Мы находимся в удивительной позиции. Приезд на Бернабеу в таком положении – для нас мечта", – сказал Мичел в интервью AS.

Напомним, Жирона сыграет с Реалом в субботу, 10 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

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