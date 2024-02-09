Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной.

Как сообщает Relevo, немецкий футбольный союз пытается убедить хавбека вновь надеть футболку сборной. Местные функционеры хотят, чтобы он сыграл на Евро-2024.

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Тони рассматривает возможность возвращения в "бундестим", но пока не определился со своим решением.

Отметим, что Кроос завершил карьеру в сборной в 2021 году, после вылета с Евро-2020 от сборной Англии в рамках 1/8 финала.

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