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Нагельсманн может покинуть сборную Германии после Евро-2024

Местный специалист неуверен в целесообразности продолжения сотрудничества с "бундестим".
Сегодня, 11:59
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн рассказал, готов ли он быть тренером сборной и в дальнейшем после Евро-2024.

По словам специалиста, он еще не думал об этом, но, поскольку его контракт заканчивается после домашнего континентального форума, то, вероятно "бундестим" придется искать нового тренера.

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"Я еще не думал об этом. Поскольку мой контракт заканчивается после евро, я бы сказал: Если все останется так, как сейчас - нет

Я говорил это с самого начала моей работы на должности. Сейчас в фокусе - Евро. Потом посмотрим, останусь ли я тренером. Если да, то мы подготовимся очень хорошо и попробуем получить максимум от этого и выиграть группу Лиги наций.

"Мы хотим хорошо сыграть на Евро. Тогда увидим, что будет дальше", - заявил Нагельсманн после жеребьевки Лиги наций.

Отметим, что сборная Германии сыграет в данном турнире против Боснии и Герцеговины, Венгрии и Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия Юлиан Нагельсманн

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