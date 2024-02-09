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Полесье усилилось украинским форвардом

Денис Ндукве перейшов у стан житомирян.
Сегодня, 12:30
Денис Ндукве
Денис Ндукве

Полесье осуществило очередное подписание в рамках зимнего трансферного окна.

Как сообщает пресс-служба клуба, к коллективу Юрия Калитвинцева присоединился 23-летний украинский форвард Денис Ндукве. Сумма трансфера не сообщается.

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Контракт с нападающим подписан на 4 года. Финансовые детали сделки остаются неизвестными широкой общественности.

На профессиональном уровне воспитанник харьковского футбола выступал за местный Металлист 1925, а также за Краматорск и Звягель.

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