Тухель - о Байере: 30 команд пыталось обыграть их, но этого не произошло. Впечатляющая серия

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель высказался о предстоящем поединке против Байера Хаби Алонсо.

По словам немецкого специалиста, текущая форма леверкузенцев производит невероятное впечатление.

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"30 команд пытались их обыграть, ни одной это не удалось. Посмотрим завтра. Это впечатляющая серия, но у нас всего на два очка меньше. Поэтому нам не надо прятаться. Для нас это отличная возможность. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть игру", - заявил Тухель.

Стоит сказать, что наставник "красных" не совсем прав в своих словах. Байер действительно не проигрывает во всех турнирах в течение последних 30 матчей, но за это время с некоторыми командами он, что закономерно, успел встретиться дважды.

Также надо отметить, что рекорд по количеству матчей без проигрыша подряд для немецких клубов принадлежит Баварии Пепа Гвардиолы, которая не проигрывала в течение 32 матчей во всех турнирах.

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