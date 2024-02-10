Эрнандес рассказал о помощи Роналду при адаптации в Реале
Защитник Милана Тео Эрнандес поделился мнением о форварде Ан-Насра Криштиану Роналду.
"Криштиану больше, чем пример, он эталон, икона этого вида спорта.
Он очень помог мне, когда я перешел в Реал, когда мне было всего 19 лет. Он был одним из игроков, которые наиболее внимательно относятся к самым молодым игрокам, стараясь, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно".
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"Я многому научился у него, и для меня было честью делить с ним раздевалку", – сказал француз в интервью As.
Напомним, Тео выступал за Реал всего два года, перейдя в 2019-м году в Милан за 22 млн евро.
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