Александр-Арнольд установил новый рекорд АПЛ

Трент наконец-то перегнал своего партнера по количеству ассистов в чемпионате Англии.

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль на своем поле принимает Бернли.

"Красные" открыли счет благодаря голу Диогу Жоты с ассиста Трента Александра-Арнольда. Англичанин благодаря результативной передаче установил рекорд АПЛ.

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Трент опередил Эндрю Робертсона и теперь с 58 ассистами в элитном английском дивизионе является защитником с наибольшим количеством, собственно, ассистов.

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 2:1 в пользу мерсисайдцев, второй гол за мерсисайдцев забил Луис Диаз, а за "кларетовых" отличился Дара О'Ши.

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