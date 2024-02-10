У Холанда больше голов в АПЛ чем матчей в старте

В рамках 23-го тура АПЛ Ман Сити благодаря дублю Эрлинга Холанда победил Эвертон.

Норвежец с помощью своих голов смог установить очередное невероятное бомбардирское достижение в чемпионате Англии.

Как сообщает OptaJoe, мячи в ворота "ирисок" стали для форварда 50-ым и 51-ым в элитном английском дивизионе за 50 матчей. Соответственно у Эрлинга больше голов чем матчей в АПЛ, а также он первый, кто забил столько голов за такое количество матчей.

Отметим также, что это были первые забитые мячи Холанда с момента его возвращения на поле после травмы полученной в ноябре прошлого года.

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