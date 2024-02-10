Забарный - один из лучших игроков Борнмута в матче против Фулхэма

Вряд ли, это можно считать достижением украинца, ведь его команда матч проиграла.

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Борнмут в гостях проиграл Фулхэму 3:1.

Порталы WhoScored и SofaScore традиционно выставили оценки по завершению поединка. Несмотря на три пропущенных гола, защитники, а именно пара центральных защитников "вишен" Илья Забарный и Маркос Сенеси стали лучшими в составе своей команды.

Украинец получил оценки 7.5 и 7.3 соответственно, а аргентинец, который стал атором единственного гола в составе коллектива Андони Ираолы 7.9 и 8.4

Напомним, ранее сообщалось, что партнер Забарного может оказаться в английском топ-клубе.

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