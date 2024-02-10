"Заплати и будь как Рэшфорд": владельцы Манчестер Юнайтед придумали новую идею, как заработать на фанатах

Владельцы Манчестер Юнайтед, семья Глейзеров, всегда знала, как заработать на английском клубе.

Теперь же они нашли еще один способ монетизации. И они считают, что футболисты сами в этом им помогут, ведь они являются кумирами миллионов фанатов по всему миру.

Как сообщает ESPN, у Глейзеров появилась гениальная идея: они хотят, чтобы все игроки МЮ выходили на поле, надев перед этим специальные камеры дополненной реальности.

Глейзеры видят в этом огромную возможность получать деньги от фанатов, которые смогут наблюдать за игрой, так сказать, глазами самих футболистов.

Примечательно, что эта идея была вдохновлена Эдом Вудвордом, бывшим исполнительным директором "красных дьяволов".

Технология уже существует, благодаря ей игрок сможет носить на своем теле AR-устройство (Augmented Reality - дополненная реальность), а болельщик в любой точке мира может заплатить, чтобы увидеть игру глазами своего любимого игрока.

Эта идея должна быть согласована с трансляторами АПЛ (Sky Sports, TNT Sports и Amazon Prime). Стоит отметить, что Астон Вилла опробовала эту идею во время предсезонного тура прошлым летом.

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Интерес Глейзеров к дополненной реальности не является необоснованным, учитывая их успешное внедрение этой технологии в их франшизе НФЛ, Тампа-Бэй Бакканирс.

Однако у них есть одна серьезная проблема - использование нательных камер в соревновательных футбольных матчах в настоящее время запрещено Международныv советjv футбольных ассоциаций (IFAB).

Тем не менее, по информации источника, Глейзеры по-прежнему привержены изучению инновационных возможностей для повышения вовлеченности болельщиков и стимулирования роста доходов клуба.

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