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Манчестер Юнайтед подготовил новый контракт для своей юной сенсации

"Красные дьяволы" хотят обезопасить себя от возможной потери талантливого игрока.
Сегодня, 00:56
Кобби Мэйну / Getty Images
Кобби Мэйну / Getty Images

Одним из главных открытий нынешнего сезона стал хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Мэйну.

Восстановившись от травмы, полученной во время предсезонной подготовки, 18-летний англичанин стал важной частью команды Эрика тен Хага.

Как сообщает Фабріціо Романо, манкунианцы уже подготовили для Мэйну новый контракт. Клуб уже провел предварительные переговоры с представителями футболиста, чтобы подготовить почву под переговоры о новом соглашении. 

"Красные дьяволы" считают Кобби важной частью будущего проекта, а потому ему уже подготовили увеличение заработной платы.

Примечательно, что нынешний контракт Мэйну с Манчестер Юнайтед действует до лета 2027 года, при этом у клуба есть опция продления еще на один год.

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В нынешнем сезоне Кобби Мэйну принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Давид Де Хеа, который покинул Манчестер Юнайтед прошлым летом в статусе свободного агента, может присоединиться к другому великому европейскому клубу.

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