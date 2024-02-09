Манчестер Юнайтед подготовил новый контракт для своей юной сенсации

"Красные дьяволы" хотят обезопасить себя от возможной потери талантливого игрока.

Одним из главных открытий нынешнего сезона стал хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Мэйну.

Восстановившись от травмы, полученной во время предсезонной подготовки, 18-летний англичанин стал важной частью команды Эрика тен Хага.

Как сообщает Фабріціо Романо, манкунианцы уже подготовили для Мэйну новый контракт. Клуб уже провел предварительные переговоры с представителями футболиста, чтобы подготовить почву под переговоры о новом соглашении.

"Красные дьяволы" считают Кобби важной частью будущего проекта, а потому ему уже подготовили увеличение заработной платы.

Примечательно, что нынешний контракт Мэйну с Манчестер Юнайтед действует до лета 2027 года, при этом у клуба есть опция продления еще на один год.

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В нынешнем сезоне Кобби Мэйну принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что Давид Де Хеа, который покинул Манчестер Юнайтед прошлым летом в статусе свободного агента, может присоединиться к другому великому европейскому клубу.

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