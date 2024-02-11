Беллингем установил очередное достижение за Реал
Джуд продолжает переписывать историю футбола.
Джуд Беллингем стал самым результативным хавбеком Реала в XXI веке.
Молодой англичанин отметился двумя голами во вчерашнем матче против Жироны и установил новый рекорд.
Ни один полузащитник мадридского клуба не набирал такое количество результативных действий в XXI веке в рамках Ла Лиги.
У хавбека 16 голов и 3 ассиста в 21 матче за Реал в Испании, и 20+8 во всех матчах.
Кстати, Джуд также повторил достижение Дэвида Бекхэма, но легенда английского футбола понадобились 155 матчей, чтобы отметиться 20-ю голами.
Ранее также Анчелотти сравнил Беллингема с другим бывшим игроком Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!