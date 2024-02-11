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Беллингем установил очередное достижение за Реал

Джуд продолжает переписывать историю футбола.
Сегодня, 12:55
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем стал самым результативным хавбеком Реала в XXI веке.

Молодой англичанин отметился двумя голами во вчерашнем матче против Жироны и установил новый рекорд.

Ни один полузащитник мадридского клуба не набирал такое количество результативных действий в XXI веке в рамках Ла Лиги.

У хавбека 16 голов и 3 ассиста в 21 матче за Реал в Испании, и 20+8 во всех матчах.

Кстати, Джуд также повторил достижение Дэвида Бекхэма, но легенда английского футбола понадобились 155 матчей, чтобы отметиться 20-ю голами.

Ранее также Анчелотти сравнил Беллингема с другим бывшим игроком Реала.

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