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Коло-Муани: Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале ЧМ

Француз признал свой провал.
Сегодня, 15:22
Рандаль Коло-Муани / Getty Images
Рандаль Коло-Муани / Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Рандаль Коло-Муани высказался о злополучном промахе в финале чемпионата мира-2022.

"Я всегда буду парнем, который не реализовал выход один на один в финале чемпионата мира".

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"Это на всю жизнь. Даже когда моя карьера закончится, люди все равно будут говорить об этом со мной. Конечно, мне все еще неприятно", — сказал Коло-Муани в интервью Onze Mondial.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 сборная Франции уступила Аргентина (3:3, 2:4 пенальти).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Рандаль Коло-Муани

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