Тони Кроос заявил о готовности вернуться в сборную Германии

Хавбек Реала Тони Кроос высказался о возможном возвращении в сборную Германии.

"Правда заключается в том, что я еще не решил. Я думаю, как поступить. Я рад, что многие хотят, чтобы я поиграл еще год, это всегда лучше, чем обратная ситуация. Я хорошо себя чувствую, но пока ничего не решил.

Все будет зависеть от самочувствия, от личных планов. Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру, выступая на самом высоком уровне. Речь о том же, о чем и год назад. Пока все идет хорошо, я доволен принятым тогда решением".

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"Я также думаю о возвращении в национальную команду, но, как и в случае с продлением контракта, пока ничего не решил.

Всегда есть вероятность того, что я объявлю свое решение до окончания сезона. Я ни о чем не волнуюсь. Это важное решение. Я доволен тем, чего достиг в футболе, и тем, как играю. Думаю только о том, чтобы получать удовольствие от футбола", – сказал немец в интервью Diario Sport.

Напомним, Кроос принял решение об уходе из сборной после выступлений на чемпионате Европы 2020 года. Матч 1/8 финала, в котором немцы уступили англичанам (0:2), стал для игрока последним в составе национальной команды.

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