"Он покажет свои яйца": Анчелотти оценил шансы на то, что Кроос завершит карьеру в конце сезона

Главный тренер РеалаКарло Анчелотти поделился мнением о том, что полузащитник Тони Кроос может завершить карьеру футболиста по окончании сезона.

По словам специалиста, в таком случае немец покажет свой характер.

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"Если он это сделает, у него есть характер, у него есть яйца", - приводит слова тренера Marca.

Отметим, что была информация о том, что Крооса беспокоит хроническая травма лобковой кости, а также иногда о себе напоминает подколенное сухожилие.

В нынешнем сезоне немец провел 30 матчей за реал, в которых сделал семь голевых передач и забил один гол.

Ранее Анчелотти высказался о конкуренции Лунина и Кепы.

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