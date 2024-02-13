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Легенда Реала оценил игру Лунина, назвав его провальный матч

Гути похвалил украинского вратаря.
Сегодня, 11:14
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Бывший футболист Реала и сборной Испании Гути поделился мнением об игре вратаря Андрея Лунина.

По словам опытного игрока, украинец показывает достойную игру в текущем сезоне.

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"Лунин показывает уверенную игру в течение всего сезона. Единственный матч, который он провел плохо – это против Атлетико Мадрид в Кубке Испании, но если вы оцениваете его только по одной игре, то это несправедливо", - приводит слова Гути AdriRM33.

В текущем сезоне за Реал Лунин провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 7 раз сохранил ворота сухими.

Ранее звезда Лейпцига оценил уровень украинского голкипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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