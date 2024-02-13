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Экс-полузащитник сборной Украины перейдет в словацкий клуб

Игорь Харатин станет игроком ДАКа 1904
Сегодня, 19:51
Игорь Харатин / Getty Images
Игорь Харатин / Getty Images

Украинский хавбек Игорь Харатин сменит клубную прописку.

Как сообщает венгерское издание Nemzeti Sport, бывший футболист местного Ференцвароша перейдет в словацкий ДАК 1904.

Отмечается, что Харатин уже прибыл в расположение своей новой команды и о трансфере должны объявить уже в ближайшее время.

В этом сезоне Игорь провел 8 матчей за дублирующий состав Легии. За основную команду польского клуба не играл.

Что касается ДАКа, то команда идет на 6 месте в чемпионате Словакии. В этом году команда уже усилилась украинским центрбеком Тарасом Качарабой, а спортивным директором является бывший шеф-скаут Днепра-1 Глеб Платов.

Стоит сказать, что Харатин провел 4 матча за сборную Украины, но в последний раз вызывался в ряды национальной команды еще в 2021.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Харатин ДАК 1904

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