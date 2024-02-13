Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев

Украинский хавбек Егор Ярмолюк совместно с английским Брентфордом организовал встречу, которую смогли посетить дети украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба "пчел"

В ходе мероприятия дети имели возможность пообщаться с молодым футболистом, сделать совместное фото и получить от него автограф.

💙💛



Yehor Yarmoliuk met Ukrainian children, many of whom have had to leave their homes since the start of the war, at an event at the Gtech last night 🙌 pic.twitter.com/eXeYwYlzMY — Brentford FC (@BrentfordFC) February 13, 2024

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Стоит отметить, что Брентфорд не впервые уделяет особое внимание Украине с помощью своего медиа ресурса. Так, одна из серий специального документального мини-сериала, который выпустила пресс-служба клуба была посвящена украинке, которая трудоустроилась в структуре середняка АПЛ после того, как переехала в Англию после начала полномасштабного вторжения рф.

Также надо сказать, что начиная с этого сезона Егор активно стал привлекаться к играм основной команды и сыграл за подопечных Томаса Франка уже 18 матчей, не отметившись пока ни одним результативным действием.

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