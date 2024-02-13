Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев
Украинский хавбек Егор Ярмолюк совместно с английским Брентфордом организовал встречу, которую смогли посетить дети украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба "пчел"
В ходе мероприятия дети имели возможность пообщаться с молодым футболистом, сделать совместное фото и получить от него автограф.
💙💛— Brentford FC (@BrentfordFC) February 13, 2024
Yehor Yarmoliuk met Ukrainian children, many of whom have had to leave their homes since the start of the war, at an event at the Gtech last night 🙌 pic.twitter.com/eXeYwYlzMY
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Стоит отметить, что Брентфорд не впервые уделяет особое внимание Украине с помощью своего медиа ресурса. Так, одна из серий специального документального мини-сериала, который выпустила пресс-служба клуба была посвящена украинке, которая трудоустроилась в структуре середняка АПЛ после того, как переехала в Англию после начала полномасштабного вторжения рф.
Также надо сказать, что начиная с этого сезона Егор активно стал привлекаться к играм основной команды и сыграл за подопечных Томаса Франка уже 18 матчей, не отметившись пока ни одним результативным действием.
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