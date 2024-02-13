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Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев

Встреча состоялась на тренировочной базе Брентфорда.
Сегодня, 21:45
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Украинский хавбек Егор Ярмолюк совместно с английским Брентфордом организовал встречу, которую смогли посетить дети украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба "пчел"

В ходе мероприятия дети имели возможность пообщаться с молодым футболистом, сделать совместное фото и получить от него автограф.

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Стоит отметить, что Брентфорд не впервые уделяет особое внимание Украине с помощью своего медиа ресурса. Так, одна из серий специального документального мини-сериала, который выпустила пресс-служба клуба была посвящена украинке, которая трудоустроилась в структуре середняка АПЛ после того, как переехала в Англию после начала полномасштабного вторжения рф.

Также надо сказать, что начиная с этого сезона Егор активно стал привлекаться к играм основной команды и сыграл за подопечных Томаса Франка уже 18 матчей, не отметившись пока ни одним результативным действием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

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