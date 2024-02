Ярмолюк встретился с детьми украинских беженцев

Украинский хавбек Егор Ярмолюк совместно с английским Брентфордом организовал встречу, которую смогли посетить дети украинских беженцев. Об этом сообщает пресс-служба "пчел"

В ходе мероприятия дети имели возможность пообщаться с молодым футболистом, сделать совместное фото и получить от него автограф.

💙💛



Yehor Yarmoliuk met Ukrainian children, many of whom have had to leave their homes since the start of the war, at an event at the Gtech last night 🙌 pic.twitter.com/eXeYwYlzMY