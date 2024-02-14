Виниус написал в соцсетях восторженный отзыв об игре Лунина

Вингер Реала Винисиус Жуниор в соцсетях высказался об игре голкипера Андрея Лунина в матче с РБ Лейпцигом (1:0).

"Какая отличная игра, Андрей Лунин. Поехали! До встречи на Бернабеу!" – написал Винисиус в твиттере.

Напомним, Андрей сделал 9 сейвов в этой игре, что является его личным рекордом и повторением клубного рекорда Реала в Лиге чемпионов с момента начала сбора подобной статистики.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала в восторге от игры Лунина против РБ Лейпцига.

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