Виниус написал в соцсетях восторженный отзыв об игре Лунина
Бразилец оценил выступления одноклубника.
Вингер Реала Винисиус Жуниор в соцсетях высказался об игре голкипера Андрея Лунина в матче с РБ Лейпцигом (1:0).
"Какая отличная игра, Андрей Лунин. Поехали! До встречи на Бернабеу!" – написал Винисиус в твиттере.
Vaya partidazoooo, @AndreyLunin13— Vini Jr. (@vinijr) February 13, 2024
Vamoooos!!! Nos vemos en el Bernabéu!!!! pic.twitter.com/mJwjAzvSXl
Напомним, Андрей сделал 9 сейвов в этой игре, что является его личным рекордом и повторением клубного рекорда Реала в Лиге чемпионов с момента начала сбора подобной статистики.
Ранее сообщалось, что фанаты Реала в восторге от игры Лунина против РБ Лейпцига.
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