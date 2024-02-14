Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба

Три ключевых игрока Баварии - Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Маттейс де Лигт могут покинуть команду летом.

По информации Bild, футболисты рассматривают вариант ухода из-за недостатка доверия со стороны главного тренера Томаса Тухеля.

Читай также: Бавария решила купить главного конкурента Кейна в этом сезоне

Хотя Горетцка еще не принял окончательного решения, его возможная продажа обсуждается в клубе. Если игроки все же уйдут, Бавария намерена серьезно инвестировать в новых футболистов.

С момента прихода Тухеля он подчеркивал, что команде не хватает лидеров, указывая на характерные проблемы в нынешнем составе.

При этом, в руководстве клуба верят, что тренер был прав, и жалеют, что летом не удалось подписать опорного полузащитника Деклана Райса, который в итоге перешел в Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!