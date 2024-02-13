Бавария решила купить главного конкурента Кейна в этом сезоне

Неизвестно, захочет ли Гирасси напрямую конкурировать с англичанином.

Бавария решила летом выкупить Серу Гирасси, пишет Bayern & Germany.

Отступные гвинейского нападающего составляют всего 20 млн евро, потому мюнхенцы не хотят упускать такой шанс.

Однако главный вопрос в том, захочет ли Гирасси переходить в команду, где уже есть Харри Кейн. Бороться с англичанином за место в старте будет очень непросто.

Отметим, что в бомбардирской гонке Бундеслиги лидирует именно Кейн с 24-мя голами, Гирасси - второй, 17 голов.

Ранее также сообщалось, что МЮ летом попробует подписать забивного форварда.

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