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Жена Мареза - о жизни в Саудовской Аравии: Мне все очень нравится

Тейлор Уорд довольна своим пребыванием в мусульманской стране.
Сегодня, 17:37
Тейлор Уорд и Рияд Марез
Тейлор Уорд и Рияд Марез

Жена алжирского вингера Аль-Ахли Рияда Мареза Тейлор Уорд поделилась впечатлениями от пребывания в Саудовской Аравии.

По словам девушки, жизнь в Джидде не настолько насыщенная, как в Манчестере, но люди значительно приветливее.

"Пока что ощущения отличные. Конечно, здесь нет алкоголя, поэтому я не смогу выпить бокал вина! Честно говоря, там лучше, чем я сначала думала. Когда приехала туда впервые, увидела Nando's (сеть заведений быстрого питания - прим.). Я подумала: "Я так счастлива, что у них есть Nando's".

Атмосфера совсем другая, более расслабленная, тихая и спокойная. Тогда как в Манчестере жизнь очень насыщенная - там происходит много всего, и мы всегда идем куда-то поужинать и встречаемся с друзьями. Это, пожалуй, то, чего мне не хватает больше всего - встреч с семьей и друзьями, а не то, чего нет в стране.

Люди настолько приветливы - это стало огромным шоком, насколько все были хороши. Это не сравнить с Великобританией - здесь совсем не так. Пока что мне все нравится, такое ощущение, будто я в отпуске, еще не чувствую, что я туда переехала.

Я говорю это не просто так, мне на самом деле здесь очень нравится. У нас недавно появился здесь свой дом, так что я точно останусь в Джидде и никуда больше не поеду. Здесь есть замечательные пляжи, магазины, рестораны. Не думаю, что есть необходимость куда-то переезжать", - заявила Тейлор.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд жен звездных футболистов, выступающих в Саудовской Аравии пожаловались на качество жизни в стране .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Рияд Марез

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