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Манчестер Юнайтед намерен переманить еще одного экс-функционера Сити

Джейсон Уилкокс должен будет занять пост футбольного директора.
Сегодня, 15:34
Джейсон Уилкокс / Getty Images
Джейсон Уилкокс / Getty Images

Манчестер Юнайтед занимается подписанием Джейсона Уилкокса, пишет The Athletic.

Уилкокс должен будет занять пост футбольного директора, став одной из ключевых фигур в будущей иерархии клуба.

В данный момент британец занимает тот же пост в Саутгемптоне, откуда перешел из Манчестер Сити.

В стане "горожан" Уилкокс проработал девять лет, под его началом в клубе появились такие таланты, как Коул Палмер, Фил Фоден и Рико Льюис.

Пока МЮ не связывался с Саутгемптоном, однако сообщил о совем интересе самому функционеру, который не против принять предложение манкунианцев.

Также ранее сообщалось, что МЮ пытается подписать нового спортивного директора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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