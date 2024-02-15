Манчестер Юнайтед намерен переманить еще одного экс-функционера Сити
Джейсон Уилкокс должен будет занять пост футбольного директора.
Манчестер Юнайтед занимается подписанием Джейсона Уилкокса, пишет The Athletic.
Уилкокс должен будет занять пост футбольного директора, став одной из ключевых фигур в будущей иерархии клуба.
В данный момент британец занимает тот же пост в Саутгемптоне, откуда перешел из Манчестер Сити.
В стане "горожан" Уилкокс проработал девять лет, под его началом в клубе появились такие таланты, как Коул Палмер, Фил Фоден и Рико Льюис.
Пока МЮ не связывался с Саутгемптоном, однако сообщил о совем интересе самому функционеру, который не против принять предложение манкунианцев.
Также ранее сообщалось, что МЮ пытается подписать нового спортивного директора.
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